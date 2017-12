Tênis: Philippoussis dá título à Austrália De origem grega e infância sofrida, Mark Philippoussis transformou-se em herói nacional ao dar o 28º título da Copa Davis para a Austrália na sua dramática vitória sobre o espanhol Juan Carlos Ferrero por 7/5, 6/3, 1/6, 2/6 e 6/0, no terceiro e decisivo ponto da melhor de cinco jogos da final. A quinta partida entre Lleyton Hewitt e Carlos Moya não foi disputada. A vitória de Philippoussis foi sofrida. Ao final do quarto set chegou a pensar em abandonar a quadra por causa de fortes dores no ombro direito. Mas o sofrimento parace fazer parte da história desse jogador. Filho de imigrante em Melbourne, cidade que tem mais de um milhão de gregos, Mark viveu momentos difíceis em sua vida. Seu pai, Nick - que chorava emocionado na arquibanda do Melbourne Park - era motorista de taxi e, muito rude, costumava aplicar surras no filho, quando perdia nos jogos de tênis. Depois, já como profissional de sucesso, enfrentou as contusões e deixou até de faturar um título de Wimbledon, quando era o grande favorito, por causa de uma lesão no joelho. "É incrível como consegui vencer esta partida", surpreendeu-se Philippoussis. "Estava a ponto de abandonar a quadra, mas não desisti." Enquanto isso, o campeão de Roland Garros, Juan Carlos Ferrero, amargava mais uma derrota difícil. Já havia perdido em cindo sets no primeiro de dia de jogos, para Lleyton Hewitt e agora outro fracasso. "me senti muito pressionado", justificou. Com a conquista, a Austrália passa agora a liderar o ranking da Copa Davis, seguido da França, Rússia, Espanha, Argentina, Suíça, Estados Unidos, Suécia, Holanda e Croácia. O Brasil, na segunda divisão, é o 12.º colocado. Na final da Davis de Melbourne, a Austrália marcou 3 a 1, com as vitórias de Hewitt sobre Ferrero, da dupla Wayne Arthurs e Todd Woodbrigde diante de Alex Corretja e Feliciano Lopez e o ponto decisivo de Philippoussis sobre Ferrero. O único ponto espanhol foi marcado por Carlos Moya, que derrotou justamente o herói Philippoussis.