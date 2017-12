Tênis: Pierce segue invicta no WTA A tenista francesa Mary Pierce, quinta do mundo, voltou a confirmar sua grande fase ao derrotar, por 2-6, 6-4 e 6-2, sua compatriota Amelie Mauresmo, na última rodada da primeira fase do WTA, o Masters feminino de tênis, que esta sendo disputado em Los Angeles. Com o resultado, Pierce, de 30 anos, ficou em primeiro lugar no grupo Preto. Neste sábado, pelas semifinais, Pierce enfrenta a russa Maria Sharapova, que surpreendentemente foi derrotada sexta-feira pela sua compatriota, já desclassificada, Nadia Petrova, por 6-1, 6-2. Mauresmo terá pela frente a norte-americana Lindsay Davenport, número do mundo.