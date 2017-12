Tênis: Pierce vence mais uma no WTA A francesa Mary Pierce, duas vezes finalista este ano em torneios de Grand Slam, obteve na quarta-feira sua segunda vitória consecutiva no WTA Championship, versão feminina da Masters Cup. Pierce venceu a russa Elena Dementieva por 6-2, 6-3 e agora líder o Grupo Negro. Na véspera, Pierce, de 30 anos, surpreendeu ao derrotar a belga Kim Clijsters, vencedora este ano do US Open. No outro jogo, a norte-americana Lindsay Davenport, número um do mundo, mundial, encontrou certa dificuldade, principalmente no segundo set, para derrotar a suíça Patty Schnyder por 6-3, 7-5. Na última partida da rodada, a francesa Amelie Mauresmo, venceu a belga Kim Clijsters por 6-3, 7-6 (7/4).