Tênis: Rosa diz que não criticou BB Conhecido pela sua forte personalidade, o presidente da CBT, Jorge Lacerda Rosa, acredita que foi mal interpretado quando, em comunicado a imprensa, criticou o Banco do Brasil, divulgando que o fato de a instituição financeira patrocinar jogadores e eventos, não significaria investir no tênis brasileiro. "Não estou comprando briga com ninguém", avisou Rosa. "Eu digo e repito, aplaudo a iniciativa do Banco do Brasil em patrocinar jogadores e eventos, mas acho que como uma Estatal deveria apoiar também os projetos de base, de desenvolvimento do tênis nacional." Rosa acha que a CBT, agora sem os escândalos da administração passada, deveria até servir como uma espécie de consultoria e dar o aval técnico para os investimentos do Banco do Brasil. "Como o Banco do Brasil está envolvido com o tênis deveria fazer como na Confederação de Vôlei, e apoiar um programa abrangente, que até resultaria em beneficíos até ao maior evento do País, que é o Brasil Open. Mais uma vez quero deixar claro que acho elogiável a idéia de o BB estar em grandes eventos, mas não se pode esquecer a base." Nos próximos dias, após o Carnaval, Rosa espera contar com a apoio do ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, para reuniu-se com os diretores do Banco do Brasil e buscar este tipo de apoio, como os programas tênis comunitário, acompanhamento médico a todos os tenistas, unificar todas as federações em um único sistema de informática e desenvolver o tênis em todo o País."