Tênis: Rusedski se diz otimista O tenista Greg Rusedski chegou a Londres nesta terça-feira, depois de audiência em Montreal no Canadá, se definindo como "cautelosamente otimista", no processo de uso de doping. Ele teve teste positivo por uso de nadrolona, durante do torneio de Indianápolis, ano passado, e sua defesa é igual e de outros jogadores na mesma situação: a própria ATP teria fornecido a droga, através de isotônicos tomados antes de durante os jogos.