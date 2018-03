Tênis: Sá é o melhor brasileiro Depois da boa campanha no Torneio de Wimbledon - chegou às quartas-de-final - o mineiro André Sá se transformou no melhor tenista brasileiro no ranking da Corrida dos Campeões - a lista que leva em conta o desempenho apenas na atual temporada. Sá ocupa a 54ª posição e está à frente de Fernando Meligeni (60º) e Gustavo Kuerten (62º). O ranking da Corrida tem a liderança folgada do australiano Lleyton Hewitt, que soma 524 pontos. O russo Marat Safin aparece em segundo, com 397 pontos e Tim Henman é o terceiro, com 378. Veja os 10 melhores da Corrida dos Campeões e as posições dos brasileiros. 1 Lleyton Hewitt (AUS) 524 2 Marat Safin (RUS) 397 3 Tim Henman (GBR) 378 4 Albert Costa (ESP) 340 5 Andre Agassi (EUA) 332 6 Roger Federer (SUI) 324 7 Thomas Johansson (SUE) 304 8 Juan Carlos Ferrero (ESP) 287 9 Tommy Haas (ALE) 273 10 Jiri Novak (TCH) 261 Brasileiros 54. André Sá 86 60. Fernando Meligeni 76 62. Gustavo Kuerten 72 72. Flávio Saretta 53 137. Alexandre Simoni 11