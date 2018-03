Tênis: Safin e Nadal vencem em Estoril O tenista russo Marat Safin se classificou nesta quinta-feira para terceira rodada do Torneio de Estoril, em Portugal. Cabeça-de-chave número 8, ele derrotou o francês Thierry Ascione por dois sets a zero, com parciais de 6/4. O espanhol Rafael Nadal também se classificou ao vencer o francês Richard Gasquet, em três sets: 6-4, 3-6 e 6-2. Tommy Robredo (ESP), por sua vez, eliminou o argentino Mariano Zabaleta por 2 a 0, com parciais de 6-1 e 7-6 (6) e o georgiano Irakli Labadze superou o bielo-russo Max Mirnyi num duplo 6-3.