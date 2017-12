Tênis: Saretta perde chance de ser nº 1 O paulista Flávio Saretta foi derrotado, nesta terça-feira, pelo argentino Juan Martin Del Potro por 2 sets a 1 - parciais de 0/6, 7/5 e 6/4 -, na estréia da etapa do Uruguai da Copa Petrobras, em Montevidéu, e perdeu a chance de tomar o posto de melhor tenista do Brasil de Ricardo Mello. Saretta precisava de duas vitórias no torneio para alcançar o feito. ?Não era para ser assim?, lamentou Saretta. ?Agora é olhar pra frente, ver o que ainda tem para ser jogado, se motivar e partir para a próxima?, completou. O tenista continua em Montevidéu, onde a disputa as quartas-de-final da chave de duplas ao lado do gaúcho André Ghem.