Tênis: técnico aposta nas chinesas A onda de jogadoras russas, com beldades como Maria Sharapova, Anastasia Myskina e outras campeãs como Svetlana Kuznetsova está ameaçada. E a nova força do tênis feminino vem da China. Quem garante tem experiência e motivos para isso: é o próprio técnico da campeã do US Open, Kuznetsova, o espanhol Emílio Sanchez, que está no Brasil para dar cursos de professores e participar de um torneio Masters ao lado de Tomas Koch. "As russas tem fome, determinação e muita vontade, além de talento", disse Sanchez, que há seis anos vem treinando Kuznetsova em Barcelona. "As chinesas têm uma história parecida e há também muitas jogadoras talentosas." A invasão chinesa está próxima. Embora existam apenas duas jogadoras entre as cem primeiras do ranking, Jie Zhang, número 59, e Shuai Peng, 92, há jogadoras de incrível performance. Uma delas é Na Li, que em apenas 7 torneios como profissional já ocupa a posição de número 145 da WTA. Em seus primeiros três torneios ganhou todas as partidas. Com o olho acostumado a ver talentos, Emílio Sanchez sabe bem o que está dizendo. Ao lado de seu velho parceiro de duplas, Sérgio Casal, dirige uma verdadeira fábrica de tenistas em Barcelona e apostou e acertou com Kuznetsova. Com 16 anos, levou a jovem tenista russa aos dirigentes da federação espanhola e sugeriu que Svetlana fosse naturalizada para servir como incentivo ao tênis feminino espanhol, vivendo o período magro depois de Arantxa Sanchez e Conchita Martinez. "Não acreditaram em mim e disseram que a tenista russa não iria longe", contou. "Hoje é campeã do US Open e uma das 4 melhores do ranking." No Brasil, Emílio Sanchez adverte para a necessidade de se criar um padrão de ensino e de jogo, assim como existe na Espanha. Além disso, culpa o individualismo dos brasileiros, que na sua opinião deveriam compartilhar mais idéias e interesses. "É preciso também ter um maior número de torneios. Afinal, um jogo competitivo vale mais do que um mês de treinamentos". Em Barcelona, Sanchez já faz concorrência forte a Nick Bollettieri, conhecido centro de treinamento nos Estados Unidos. Tem hoje cerca de 100 tenistas de todo o mundo, que não só treinam como também estudam, em lingua inglesa. "É que destes 100, apenas três ou quatro conseguirão chegar ao profissionalismo e os outros precisam estar preparados para uma nova carreira." Envolvido no tênis, Sanchez não tem dúvidas também de que Gustavo Kuerten poderá voltar a ficar entre os 10 do ranking. "Mesmo sem condições físicas chegou às quartas-de-final de Roland Garros", disse. E mostrou ter outra certeza: a de que a Espanha gan ha a Copa Davis, diante dos Estados Unidos, nas finais de 3 a 5 de dezembro, agora já com sede definida para a cidade de Sevilla, em um estádio de futebol com capacidade para 22 mil pessoas. MELLO - Em Xangai, Ricardo Mello teve de desistir de seu jogo de duplas, pois seu parceiro Hyung Taik Lee. Nesta quarta-feira, estréia em simples diante do austríaco Alexander Peya. Em Bangcoc, Flávio Saretta espera pelo vencedor de Roger Wessen e Igor Andreev para conhecer seu adversário de segunda rodada.