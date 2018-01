Tênis terá um novo ranking mundial A Federação Internacional de Tênis lançou um novo sistema de ranking, o ITN (International Tennis Number), que promete ganhar muita importância no tênis mundial. A nova classificação está dividida em grupos, com dez categorias, e será usada como referência para definir a qualidade de um jogador, desde iniciantes no profissionalismo até os líderes do circuito.