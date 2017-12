Tênis: últimos brasileiros caem no qualifying de Wimbledon

O Brasil não terá nenhum tenista nos torneios de simples de Wimbledon, que começa no fim de semana. No masculino, Rogério Dutra Silva foi eliminado nesta quarta-feira por Yeu-Tzuoo Wang, de Taiwan, número 167 do ranking da ATP, por 7/6 (7/5) e 7/5. No feminino, Jenifer Widjaja, a melhor brasileira na lista da WTA (219.ª nesta segunda) foi eliminada pela australiana Casey Dellacqua (113.ª do mundo), por 6/1, 4/6 e 6/1. Ambos os jogos valeram pela segunda rodada do qualifying. A organização de Wimbledon anunciou nesta quarta os cabeças-de-chave, e seguiu a lógica: Roger Federer será o número 1 e Rafael Nadal, o número 2, o que fará com que os dois se enfrentem apenas numa possível final - como no ano passado, quando Federer levou a melhor. O All England Club, promotor do torneio, não segue o ranking, mas um critério próprio, que leva em conta também os resultados obtidos na grama. O espanhol Tommy Robredo, por exemplo, será o cabeça número 11, embora esteja em sétimo no ranking da ATP. No feminino a lógica também foi mantida, com Justine Henin como primeira favorita, embora nunca tenha conquistado um título - foi finalista em 2001 e no ano passado. Maria Sharapova, campeã em 2004, será a segunda cabeça-de-chave.