Tênis: vitória de Nanda e derrota de Sá Apenas a brasileira Nanda Alves passou pela primeira rodada do qualifying do Aberto da Austrália, ao vencer a russa Nina Bratchikova por 6/0 e 7/5. Sua próxima adversária é a búlgara Sesil Karantatchova. André Sá não teve a mesma sorte e perdeu para o suíço Stanislas Wawrinka por 4/6, 6/3 e 6/3. Agora sua esperança fica apenas para a chave de duplas. A organização do Aberto da Austrália, já designou também os cabeças-de-chave. Os 16 primeiros do masculino são 1, Roger Federer; 2, Andy Roddick; 3, Lleyton Hewitt; 4, Marat Safin; 5, Carlos Moya; 6, Guillermo Coria; 7, Tim Henman; 8, Andre Agassi; 9, Da vid Nalbandian; 10, Gaston Gaudio; 11, Joachim Johansson; 12, Guillermo Cañas; 13, Tommy Robredo; 14, Sebastien Grosjean; 15. Mikhail Youzhny; e 16, Tommy Haas. No feminino as 16 cabeças são: 1, Lindsay Davenport; Amelie Mauresmo; 3, Anastasia Myskina; 4 , Maria Sharapova. 5, Svetlana Kuznetsova; 6, Elena Dementieve; 7, Serena Williams; 8, Venus Williams; 9, Vera Zvonareva; 10, Alicia Molik; 11, Nadia Petrova; 12, Patty Schnyder; 13, Karolina Sprem; 14, Francesca Schiavone; 15, Silvia Farina; e 16, Ai Su giyama.