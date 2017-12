Tenista argentino tem acidente em elevador O tenista argentino Mariano Puerta sofreu fratura de cotovelo e teve traumatismo craniano ao saltar nesta segunda-feira de um elevador, no prédio onde mora. O atleta, 118º colocado no ranking da ATP, disse que precisou pular para evitar acidente mais grave. ?O elevador passou de meu andar (o 19º), bateu no teto e despencou?, contou. ?Quando deu uma parada, eu pulei.?