Tenista austríaco suspenso por doping O tenista austríaco Stefan Koubek foi suspenso por três meses pela Federação Internacional de Tênis (ITF) por uso de doping. De acordo com a entidade, o austríaco, de 27 anos, jogou dopado o Torneio de Roland Garros - o segundo Grand Slam da temporada. O jogador garante ser inocente e promete recorrer da decisão. De acordo com ele, o resultado do exame é conseqüência de um erro de seu médico, que lhe aplicou uma injeção para tratamento de uma lesão no punho dizendo que o medicamento não continha substâncias proibidas. Em Roland Garros, Koubek foi eliminado na terceira rodada, ao ser derrotado pelo argentino David Nalbandian. Seu melhor resultado posteriormente foi uma vaga nas semifinais no Torneio da Basiléia. Com a sanção, Koubek está impedido de participar do Aberto de Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada 2005, que será disputado em janeiro. Ele também está fora da primera eliminatória da Copa Davis.