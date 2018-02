Tenista brasileiro é punido por doping A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) anunciou nesta segunda-feira, em seu boletim oficial - o International Tennis Weekly -, que o tenista brasileiro Pedro Braga, de 28 anos, recebeu a pena máxima de dois anos de suspensão por uso de doping. Um comitê formado pelo Professor Richard McLaren, do Canadá, o Dr. Gary Wadler, dos Estados Unidos, e o Professor Arthuro Marti, de Porto Rico, concluiu que Pedro Braga ofendeu as regras da ATP no dia 7 de setembro de 2003, na primeira rodada do qualifying do Brasil Open, na Costa do Sauípe. Ele chegou, inclusive, a jogar o Brasil Open deste ano, disputado em fevereiro, como convidado da chave principal. A substância proibida encontrada no organismo do tenista foi o stanozolol, um anabolizante sintético esteroide androgênico. Pedro Braga ocupa atualmente a posição de número 435 do ranking da ATP e só poderá voltar a competir em 25 de maio de 2006. Além desse período de punição, ele terá de devolver o prêmio de US$ 7 mil que ganhou no Sauípe.