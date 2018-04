Tenista brasileiro vence juvenil do Aberto da Autrália

O tenista brasileiro Tiago Fernandes, de 17 anos, conquistou, neste sábado, o torneio juvenil do Aberto da Austrália. Tiago venceu o australiano Sean Berman por 7-5, 6-3. "Foi uma semana incrível, todos jogaram realmente bem, mas desta vez eu joguei melhor. Só quero aproveitar esse momento", disse o tenista, vencedor do seu primeiro torneio importante. "Vou tentar conciliar os torneios juvenis com os profissionais", afirmou Tiago. A checa Karolina Pliskova ganhou o torneio juvenil feminino.