Tenista checo é flagrado no doping Apresentou resultado positivo o exame de doping realizado pelo tenista checo Bohdan Ulihrach. Segundo demonstraram os exames, o tenista teria feito uso do esteróide nandrolona em uma partida realizada no dia 3 de outubro, durante o torneio de Moscou. Ulihrach sustenta ser inocente e garantiu que a contraprova vai ?esclarecer esse resultado inexplicável?. No caso de a contraprova confirmar o resultado positivo, o tenista pode ser suspenso por 2 anos. Atual número 92 do ranking mundial, Ulihrach não disputou nenhum torneio este ano por causa de uma lesão muscular.