Tenista chileno avança em Washington O chileno Fernando González, quarto cabeça-de-chave, passou para a terceira rodada do torneio de Washington, ao vencer hoje o francês Julien Benneteau, com parciais de 6/2 e 6/4. Outros classificados para as oitavas-de-final são o norte-americano Andy Roddick, que derrotou seu compatriota Bob Bryan por 7/6 (7/5) e 6/4, e o russo Yevgeny Kafelnikov, que venceu o sueco Thomas Enqvist por 6/3, 2/6 e 6/3. Os outros resultados do dia: o norte-americano Brian Vahaly ganhou do argentino Sergio Roitman por 6/4, 3/6 e 6/0; o russo Nikolay Davydenko do canadense Simon Larose, por 6/4 e 6/3; o tailandês Paradorn Srichaphan do francês Cyril Saulnier por 6/4, 6/7 (6/8) e 6/1.