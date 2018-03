Tenista chileno é campeão na Holanda O tenista chileno Nicolas Massu conquistou neste domingo o título do Torneio de Amersfoort ao derrotar o holandês Raemon Sluiter por dois sets a um. As parciais foram de 6-4, 7-6 (7-3) e 6-2. Sétimo cabeça-de-chave do torneio, Massu chegou ao se segundo título na carreira. O primeiro foi no ano passado, no Torneio de Buenos Aires.