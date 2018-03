Tenista chileno vence na estréia em Acapulco O tenista chileno Nicolás Massú começou bem no Torneio de Acapulco, no México. Cabeça-de-chave número 2, ele venceu o mexicano Alejandro Hernández na noite desta segunda-feira com fáceis dois sets a zero - parciais de 6/2 e 6/0. Número 65 do ranking da Corrida dos Campeões, e 13 no Ranking de Entradas, Massu vai enfrentar na segunda rodada o vencedor do confronto entre o equatoriano Nicolás Lapentti e o norte-americano Jeff Salzenstein que jogam nesta terça. O argentino Juan Ignacio Chela também avançou no torneio ao derrotar o espanhol Albert Montañes por dois sest a zero: 6-3 e 6-4. O francês Richard Gasquet, por sua vez, venceu o belga Christophe Rochus por 2 a 1, parciais de 7-6 (4), 3-6 e 6-3. O austríaco Stefan Koubek eliminou o israelense Harel Levy por 3-6, 7-5 e 6-4.