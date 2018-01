Tenista chinesa ganha título em Hobart As chinesas estão ganhando espaço no tênis feminino. Em Hobart, torneio preparatório para o Aberto da Austrália, Jie Zheng conquistou o seu primeiro título de um WTA Tour, nesta sexta-feira, ao vencer na final a argentina Gisele Dulko por fáceis 6/2 e 6/0. A própria Gisele Dulko, apesar da derrota, revelou-se conformada e definiu com classe o estilo da rival. "Parecia que eu estava jogando contra a Grande Muralha da China. Todas as bolas que batia voltavam. Ela (Zheng) não errava uma bola e mereceu a vitória", elogiou a tenista argentina. A campeã estava eufórica e confessou que ganhar um torneio antes de um Grand Slam, como o Aberto da Austrália, é muito importante para sua confiança. "Passei a acreditar mais em meu jogo. Gostei muito do meu back hand, estava realmente forte", disse Zheng, que na semifinal em Hobart tinha vencido a também chinesa Na Li. Além do título de simples, Jie Zheng ganhou o troféu de duplas em Hobart. Jogando ao lado da compatriota Yan Li, venceu na final a russa Dinara Safina e a espanhola Anabel Guarriguez por 6/4 e 7/5.