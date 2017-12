Tenista de Jundiaí já é o 5.º do Brasil O tenista paulista Júlio Silva, de 26 anos, está bem perto de alcançar sua meta na temporada: acabar o ano entre os 150 principais jogadores no ranking de entrada da ATP. Depois do título de simples da segunda etapa da Copa Petrobrás, em Santiago, no Chile, no saibro, o tenista de Jundiaí pulou para a 156ª colocação. De quebra, embolsou US$ 7.200 (R$ 18.840,00), ganhando fôlego financeiro para as três últimas competições da temporada: um challenger em Guayaquil (Equador) e as duas próximas fases da Copa Petrobrás, em Aracaju (14 a 20) e Buenos Aires (21 a 27 de novembro). ?Essa grana dá um respiro na minha caminhada. Mas tenho de continuar somando pontos e indo bem nas disputas?, disse, nesta quarta, à Agência Estado, por telefone, após perder o jogo de duplas em Montevidéu. Júlio também se deu mal na chave de simples, na terça, caindo em sua estréia diante do argentino Diego Hartfield por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5. ?Senti o cansaço do torneio em Santiago?, afirmou. Júlio teve um ano bom. Ele é o quinto melhor tenista do Brasil, marca excepcional para quem até os 13 anos ainda era pegador de bolas no Clube Tênis de Jundiaí. E também para quem fez seu primeiro torneio nacional com 18 anos. ?Não foi um ano excepcional. Mas foi bom. Poderia ter vencido mais jogos se tivesse um apoio financeiro melhor, podendo levar meu técnico para as competições na Europa?, disse. Júlio não tem patrocinador. Ganha raquete, corda e roupas. E recebe ajuda de alguns tenistas amadores de Jundiaí ? amigos do tempo que pegava bolinha. Quando está em Jundiaí, trabalha com Zezinho e Gustavo, seus primeiros treinadores. Gustavo cuida do seu condicionamento físico. E quando está fora do País, sempre viaja com Fernando Costa. Foi Zezinho quem o convenceu a seguir na carreira. Júlio queria ser jogador de futebol. Do Santos. ?Ele me disse que menino igual a mim no futebol tinha uns mil. Como tenista, teria mais chance. E se não desse certo, ganharia R$ 3 mil por mês para dar aulas. Ele me convenceu?. Além da etapa de Santiago, Júlio chegou à semifinal do Challenger de Turim (Itália) e La Serena (Chile) e do Future de Petrópolis.