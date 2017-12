Tenista desconhecido elimina Ferrero O desconhecido tenista norte-americano Jeff Morrison, saído do qualifying, foi o responsável pela maior surpresa do dia no Torneio de Wimbledon. Apenas o 121 do ranking mundial, Morrison venceu o espanhol Juan Carlos Ferrero nesta quinta-feira por 3 sets a 0, em partida válida pela segunda rodada. As parciais foram de 6/3, 7/5 e 7/6 (7-5). Na quarta-feira, também pela segunda rodada, os favoritos Pete Sampras, Andre Agassi e Marat Safin já haviam sido eliminados. O australiano Lleyton Hewitt, no entanto, manteve seu favoritismo e venceu o francês Gregory Carraz também em três sets: 6/4, 7/6 (7-5) e 6/2. O russo Mikhail Youzhny passou pelo argentino Gaston Gaudio por 3 a 1, com parciais de 6/0, 1/6. 7/6 (7-2), 5/7 e 6/4, enquanto que o alemão Rainer Schuettler derrotou o armênio Sargis Sargsian (6/3, 6/0 e 6/1).