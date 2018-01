Tenista desiste e beneficia Simoni O brasileiro Alexandre Simoni, que havia sido eliminado no torneio classificatório em Acapulco foi beneficiado pela desistência do argentino Guillermo Coria e vai participar da chave principal. Simoni - que no domingo foi derrotado pelo peruano Luis Horna (7/6 e 6/4) - entrou no lugar de Coria por ter sido o melhor entre os perdedores no qualify ing. No sábado, Simoni havia vencido o argentino David Nalbandian por 7/6, 6/7 e 6/3. O brasileiro jogou bem mas saiu de quadra sentindo uma contratura na perna direita. Embora o próprio Simoni tenha reconhecido que Luis Horna tenha sido superior, a contusão o atrapalhou. "Não estava totalmente focado no jogo. Deixei que a preocupação com a lesão tomasse conta de mim, mas desde o início sabia que teria que jogar muito contra o Luis. Já o havia enfrentado algumas vezes nos tempos de juvenil e sabia que se não jogasse meu melhor tênis seria difícil", afirmou.