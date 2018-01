Tenista espanhol avança em Den Bosch O tenista espanhol Fernando Vicente se classificou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do torneio de Den Bosch, na Holanda, ao derrotar o alemão Lars Burgsmuller por dois sets a um. As parciais foram de 4-6, 6-4 e 6-4. O adversário de Vicente vai sair do confronto entre o francês Arnaud Clement e o holandês Dennis Vanscheppingen. O torneio de Den Bosch é disputado na grama e divide US$ 380 mil em prêmios.