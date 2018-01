Tenista espanhol vence em Viña del Mar O tenista espanhol David Ferrer foi o primeiro a garantir vaga nas quartas-de-final do ATP do Chile, que está sendo disputado em Viña del Mar. Ferrer não encontrou a menor dificuldade e venceu o argentino Mariano Puerta por dois sets a zero, com parciais de 6-2 e 6-0. Por uma vaga nas semifinais, na sexta-feira, Ferrer vai enfrentar o vencedor do confronto entre o argentino Agustín Calleri e o italiano Federico Luzzi. Em busca de sua vaga nas quartas, o brasileiro Flávio Saretta joga na quinta-feira contra o argentino Jose Acasuso. Eles jamais se enfrentaram em chaves de simples do circuito, mas no ano passado foram campeões em duplas do ATP de Umag, na Croácia.