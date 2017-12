Tenista francês é campeão em Sopot O tenista francês Gaël Monfils, de apenas 18 anos, conquistou neste domingo o título do Torneio de Sopot, na Polônia, ao derrotar o alemão Florian Mayer por 2 sets a 1, parciais de 7-6 (8/6), 4-6 e 7-5. Este foi o primeiro título de Monfils no circuito profissional e deverá colocá-lo entre os 50 melhores tenista do ranking da ATP.