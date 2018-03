Tenista nº 1088 representará Brasil na Davis Sem Guga, com um ?estrangeiro? especialista em duplas e muita disposição. Assim é o time brasileiro para enfrentar o Paraguai pela Zona Americana da Copa Davis, entre 9 e 11 de abril, na Costa do Sauípe. O ?estrangeiro? é Josh Goffi, que nasceu no Brasil (Bertioga, litoral de São Paulo) mas está radicado nos Estados Unidos. Ele foi o quarto tenista convocado pelo capitão Carlos Chabalgoity. A partir de quarta-feira ele deve se reunir a Marcos Daniel, quarto do País e 194º do mundo, Alexandre Simoni, 10º no Brasil e 296º do ranking, e Julio Silva, 11º do País e 346º do mundo. A delegação terá ainda Edvaldo Oliveira, auxiliar técnico, um quinto tenista ? Leonardo Kirche, 1.088º do ranking ?, e os juvenis Thomas Bellutti e Pedro Campos. Josh, de 25 anos, 559º do mundo, é filho do brasileiro Carlos Goffi, ex-técnico de Patrick McEnroe. Josh atualmente estuda na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, e estava jogando duplas esta semana em um challenger em Barletta, na Itália, de 25 mil euros em premiação, em piso de saibro. Josh Goffi e o holandês Fred Hemmes Jr. eram cabeças-de-chave 3, mas perderam na estréia para os argentinos Diego Moyano e Ignacio Gonzalez King, que marcaram 6/4, 3/6 e 6/4. Chabalgoity disse na apresentação da equipe ? que disputará a Zona Americana da Davis em piso de saibro ?, que gostaria de contar também com o tenista Franco Ferreiro. Mas o jogador é treinado pelo ex-capitão Ricardo Acioly, demitido em fevereiro pela Confederação Brasileira de Tênis, o que serviu de pretexto para o boicote de Gustavo Kuerten, Flavio Saretta e Ricardo Mello. Para Chabalgoity, seria uma ótima oportunidade para Ferreiro, que vem se destacando, subiu 14 posições na semana passada e está em 214º lugar no mundo. ?Ele deve ter conversado com seu técnico, deve ter pesado os prós e contras e achou melhor não jogar?, disse o capitão, que acredita ser este o último capítulo da crise que envolveu a equipe da Davis. A convocação de Goffi tem dois motivos, segundo Chabalgoity ? ele deve ser o duplista da equipe e nos Estados Unidos estuda e conhece bem o número 2 do Paraguai escalado para enfrentar os brasileiros, Francisco Rodriguez, 433º do mundo. O capitão do Paraguai anunciou nesta segunda-feira, além de Rodriguez, Ramon Delgado, 191º, mais Paulo Carvallo e Daniel Lopes, que não aparecem no ranking mundial. Julio Silva está empolgado com a possibilidade de jogar pelo Brasil. Ter vencido o número 1 do Paraguai em um challenger em Campos do Jordão lhe dá um pouco mais de confiança. Não será a primeira dificuldade de Julio Silva, que nasceu em uma favela, na Vila Rui Barbosa, em Jundiaí. ?Comecei como catador de bola. Depois fui aprender a jogar para um dia quem sabe poder dar aulas. Nunca imaginei fazer carreira internacional, muito menos ser convocado para a Davis. A situação como assumimos o lugar na equipe não é nada confortável, mas estamos aqui também por um pouco de mérito. Nada acontece por acaso. Espero depois disso melhorar meu ranking e quem sabe conseguir um patrocínio?, afirmou. Julio havia programado jogar sete semanas de torneios na América Latina, mas não conseguiu os R$ 8 mil que precisava para viajar.