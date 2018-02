Tenista pede principe em casamento O dia de sol promete iluminar uma rodada com beldades em quadra e muita emoção em jogo. Nesta terça-feira é o dia das mulheres em Wimbledon e não só a já famosa Maria Sharapova vai estar em ação diante da japonesa Ai Sugiyama, como a mais nova sensação, a franco russa Tatiana Golovin que vai desafiar justamente a atual campeã do torneio, a norte-americana Serena Williams. A história da bela Tatiana Golovin é repleta de curiosidades. Nasceu em Moscou, mas vive em Paris e joga pela França, sendo apontada como sucessora de Marie Piercy, nascida no Canadá, mas joga como francesa. Já é candidata a ocupar o lugar de Anna Kourn ikova, muito mais charmosa que Sharapova, dizem. Outro detalhe: tem apenas 16 anos, mas pairam dúvidas se é realmente tão nova, como mostra em seus documentos. Esperta no marketing pessoal causou um alvoroço quando perguntaram se tinha namorado. "Não...", respondeu. "Mas gostaria de conhecer o Principe William. E se ele vier ver o meu jogo, vou estar esperando". A reação dos ingleses foi curiosa. Como Golovin é um talento e num futuro breve pode até conquistar o título de Wimbledon, dizem que agora Williams, se ouviu o recado, teria de ir correndo ao All England Club. "A Inglaterra precisa do Principe", suplicam. Na lista de personalidades esperadas no Royal Box, porém, não aparece o nome de William, filho de Diane e Charles. Nas quadras, ainda jogam Jennifer Capriati diante de Nadia Petrova, Lidnsay Davenport com Karolina Sprem, Paola Suarez e Rita Grande e Amelie Mauresco x Silvia Farina.