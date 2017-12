Tenista que venceu Guga é eliminado O tenista checo Radek Stepanek, que derrotou Gustavo Kuerten na estréia, foi eliminado nesta quarta-feira, na segunda rodada do Master Series de Paris-Barcy. Stepanek perdeu para o inglês Tim Henman por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 7/5. Ainda pela segunda rodada, o sueco Thomas Johannson venceu o espanhol Tommy Robredo também em dois sets: 7/6 (7-1) e 6/3. Antes, Andrei Pavel venceu o quinto cabeça-de-chave, o checo Jiri Novak (6/1 e 6/3).