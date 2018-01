Tenista russa é campeã em Pequim A tenista russa Maria Kirilenko conquistou neste domingo o título do Aberto de Pequim, ao derrotar a alemã Anna-Lena Groenfeld com relativa facilidade, por dois sets a zero. As parciais foram de 6-3 e 6-4. O torneio contaria com participações de quatro tenistas que já chegaram a topo do ranking, mas chegaram à final duas tenistas pouco conhecidas. Linsday Davenport desistiu de disputar pouco antes do início, Serena Williams foi eliminada na primera rodada e Venus Williams e Maria Sharapova abandonaram o torneio por causa de lesão. Kirilenko chegou à final depois que sua amiga Sharapova abandonou o jogo na semifinal reclamando de dores musculares. O torneio divide U$ 585 mil em prêmios.