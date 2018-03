Tenista russa elimina Venus Williams A tenista russa Elena Dementieva se classificou nesta quarta-feira para as semifinais do Masters Series de Miami, ao derrotar a norte-americana Venus Williams por dois sets a um. As parciais do jogo foram de 6-3, 7-5 e 7-6 (7-3). Williams terminou a partida reclamando de dores no tornozelo direito, mas apesar disso, garante que as contusões não foram determinantes para a derrota. ?Pode até ter alguma relação, mas acho que perdi o jogo por causa dos inúmeros erros que cometi?, disse. A eliminação de Venus contraria a previsão dos especialistas, que esperavam uma final entre as irmãs Williams em Miami. Serena Williams - atual campeã do torneio - enfrenta a grega Eleni Daniilidou nas semifinais. Cabeça-de-chave número 5, Dementieva vai enfrentar nas semifinais a vencedora do duelo entre a russa Nadia Petrova e a francesa Nathalie Dechy.