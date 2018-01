Tenista russa ganha torneio de Doha A tenista russa Anastasia Myskina ganhou neste domingo o título do torneio de Doha ao vencer na final a sua compatriota Elena Likhovtseva por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1. A competição distribuiu US$ 170 mil em prêmios, além de pontos para o ranking da ATP.