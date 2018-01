Tenista russo é campeão em Adelaide O tenista russo Nikolay Davydenko, de 21 anos, conquistou o título do Torneio de Adelaide, neste domingo, ao derrotar na final o belga Kristof Vliegen, de 20 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3). Para alcançar o título do torneio, que distribui US$ 380 mil em prêmios, Davydenko precisou de cinco vitórias, sete a menos do que conquistou em toda a temporada passada. Ele passou o mês passado treinando na Tailândia ao lado do compatriota Mikhail Youzhnyn, herói russo na final da Copa Davis frente aos franceses. Vliegen, campeão júnior de duplas em Wimbledon em 2002, ganhou seus primeiros jogos como profissional em Adelaide.