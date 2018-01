Tenista checa é ferida nas mãos em assalto à sua residência

A tenista checa Petra Kvitova foi ferida em sua própria casa em Prostejov, durante um assalto. Apesar do susto, o episódio não colocou a vida da atleta em risco. De acordo com informações de Karla Tejkala, porta-voz da equipe checa na Fed Cup, ao Sport.cz, Petra acabou sendo agredida pelo invasor enquanto ele procurava bens valiosos no apartamento da jogadora de 26 anos, bicampeão em Wimbledon. "Aparentemente, foi um ato criminoso aleatório. Petra está agora sob os cuidados médicos."

De acordo com informações da mídia local, o assaltante levou 5 mil coroas checas (R$ 650) e depois fugiu do local. "A polícia está procurando por ele intensamente", disse Frantisek Korinek, porta-voz da polícia da cidade de Prostejov.

Kvitova teria sofrido ferimentos na mão esquerda e alguns cortes nos dedos provocados por uma faca de posse do ladrão. A tenista foi hospitalizada e precisará de fisioterapia. Antes de ser assaltada em casa, ela já havia enfrentado problemas físicos em quadra. Ela teve fratura no pé direito ante da pré-temporada. Petra não participará da Copa Hopman. "Estou desapontada que não poderei jogar a Hopman. A ressonância magnética mostrou que o ferimento (no pé) cicatriza, mas infelizmente não tão rápido como eu gostaria", escreveu Kvitova no Facebook.