Tenistas ajudam vítimas do Katrina Grandes estrelas do tênis na atualidade, a russa Maria Sharapova e o suíço Roger Federer lideram uma campanha de arrecadação de fundos para a Cruz Vermelha norte-americana em benefício das vítimas do furacão Katrina, que causou desastre no Sul dos Estados Unidos. Ao lado de outros jogadores, eles doaram alguns de seus pertences mais desejados para um leilão. Sharapova, por exemplo, deu uma blusa de jogo autografada. E Federer, doou uma raquete. Já a norte-americana Serena Williams também deu sua raquete e colocou no leilão um par de brincos de diamente, desenhado por Erica Courtney e avaliado em US$ 40 mil. E a belga Kim Clijsters foi mais direta e cedeu logo US$ 25 mil. Os interessados podem fazer seus lances através do site www.tenniskatrina.com.