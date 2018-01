Tenistas argentinos vencem em Pequim Os tenistas argentinos Guillermo Coria e David Nalbandian venceram nesta terça-feira os seus jogos de estréia no Aberto de Peqyuim, na China. Cabeça-de-chave número dois, Coria venceu o chinês Shao Xuan Zeng por dois sets a zero, parciais de 6-2 e 6-1. Nalbandian, por sua vez, passou pelo dinamarquês Kristian Pless também em dois sets: 6-3 e 7-6(2). No confronto entre suecos, Thomas Johansson foi melhor e bateu Jonas Bjorkman por 6-4 e 6-3. O chinês Yu Wang Jr. eliminou o esloveno Luka Gregorc por 7-6 (5) e 6-1 e o israelense Amir Hadad passou pelo belga Dick Norman: 7-5 e 7-6(7).