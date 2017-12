Tenistas belgas ganham título em Madri As tenistas belga Justine Henin e Kim Clijsters foram as principais responsáveis pela primeira conquista do país na Copa das Confederações de tênis feminino. Elas venceram em partidas individuais neste domingo, em Madri, as russas Nadia Petrova por 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-3 e Elena Dementieva por 6-0 e 6-4, respectivamente. A vantagem de duas vitórias no placar torna a partida de duplas desnecessária e confirma o título para Bélgica.