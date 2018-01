Tenistas brasileiras vencem na FedCup O Brasil venceu o Paraguai por 3 a 0, nesta terça-feira, na Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis. Na primeira partida, a paranaense Bruna Colósio, que treina na Universidade de Louisiana, nos Estados Unidos, passou fácil por Laura Bernal por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-1. Em seguida, a número 1 do Brasil, a carioca Joana Cortez, venceu Larissa Shaerer por 2 sets a 0, parciais de 7-6 (5) e 6-3. Na partida de duplas, as campeãs do Pan-Americano de Winnipeg, Joana Cortez e Vanessa Menga, derrotaram Larissa Schaerer e Laura Bernal por 2 sets a 0, parciais de 6-0 e 6-4. A equipe brasileira volta à quadra nesta quarta-feira para enfrentar o Equador e definir quem disputará o primeiro lugar do grupo A contra o Canadá.