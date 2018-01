Tenistas brasileiros vencem no México Os tenistas brasileiros Thiago Alvez e Francisco Costa estrearam hoje com vitória, na Copa Ericsson, que acontece na cidade de Guadalara, no México. Alvez, que participa do torneio como convidado, ganhou do mexicano Luis Ernesto Pean, por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/0, e se classificou para as semifinais da competição. Já Chico Costa venceu o argentino Patricio Arquez, por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/1. Costa conquistou esse torneio em 99. Na segunda rodada, Costa jogará contra o vencedor da partida entre o grego Vasilis Mazarakis e o equatoriano Luis Adrian Morejon.