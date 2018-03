Tenistas brasileiros vencem no México No México, no torneio Challenger de Leon, dois tenistas brasileiros avançaram para as quartas-de-final. Ricardo Mello ganhou do chinês Yeu-Tzudo Wang por 7/5, 6/7 (7/5) e 7/5 e joga agora com o mexicano Alejandro Hernandez. Já Franco Ferreiro venceu o romeno Razvan Sabau por 7/5 e 6/4 e vai jogar contra o checo Thomas Cakl.