Tenistas campeões desafiam a idade no Ibirapuera

Grandes campeões do passado, alguns deles verdadeiras lendas do esporte estarão se exibindo de quinta a domingo no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no Nossa Caixa Grand Champions. São oito jogadores no torneio, e os destaques ostentam um total de 25 títulos de Grand Slam. Só o sueco Bjorn Borg conquistou 11 troféus, seis de Roland Garros e cinco seguidos em Wimbledon. Mats Wilander, também sueco, ganhou sete, o espanhol Sergi Bruguera, dois; o argentino Guillermo Vilas, quatro; e o equatoriano Andrés Gómez, um. Ainda jogam o brasileiro Fernando Meligeni, o francês Henri Leconte, além do português João Cunha-Silva. Os duelos prometem ser interessantes, mas em muitos deles a diferença de idade vai pesar. Borg tem um estilo de encher os olhos dos amantes do tênis. Sua esquerda de duas mãos foi revolucionária e a imagem de cabelos compridos e fita na cabeça transformou-se num ícone. Só que, aos 53 anos, a velocidade de seus golpes pode parecer uma ‘câmera lenta’ em comparação ao tênis de hoje. Ainda assim mantém a beleza. Porém, no seu jogo diante de Fernando Meligeni, marcado para sexta-feira à noite, o brasileiro pode ser apontado como grande favorito, se resolver não aliviar a força. Para se ter uma idéia, Meligeni jogou apenas uma etapa deste Tour of Champions, em Algarve, em Portugal, e sem grandes problemas chegou a final, perdendo o título para o espanhol Sergi Bruguera. Meligeni tem 36 anos, a mesma idade do espanhol. Este torneio no Ibirapuera faz parte do Tour of Champions, um circuito com a marca da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). São 12 etapas ao longo do ano em Belfast, Barcelona, Roma, Hamburgo, Algarve, Graz (Áustria), Paris, Eindhoven (Holanda), Frankfurt e Londres. Pela primeira vez joga-se no Brasil, com uma premiação não anunciada pelos organizadores. O bicampeão de Roland Garros Sergi Bruguera - bastante conhecido dos brasileiros por ter perdido a final de Paris em 1997 para Gustavo Kuerten - é o líder do circuito e, não por acaso, um dos mais novos do torneio, ao lado de Meligeni. É favorito, mas já na estréia terá um duelo perigoso diante de Andrés Gómez, de 47 anos, mas ainda em grande forma. Os oito jogadores estão divididos em dois grupos. No Grupo A estão Mats Wilander (43 anos), Borg (53), Guillermo Vilas (55) e Meligeni (36). No Grupo B, jogam Bruguera (36), Henri Leconte (44), Gómez (47) e João Cunha-Silva (40 anos). A rodada de abertura, nesta quinta-feira, começa às 17 horas com Cunha-Silva x Leconte, às 18h30, Bruguera x Gomez, às 20h30, Wilander x Meligeni, e, às 21h30, Borg x Vilas. Os ingressos custam R$ 90,00 e podem ser encontrados em algumas agências da Nossa Caixa.