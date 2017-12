Tenistas da Masters Cup no Brasil Open Três tenistas que recentemente estiveram no Masters Cup de Xangai vão disputar a 6ª edição do Brasil Open, em fevereiro, na Costa do Sauípe. Os argentinos Guillermo Coria (8º do ranking), Gaston Gáudio (10º) e Mariano Puerta (12º), já estão inscritos no ATP Tour brasileiro. Os organizadores do evento, continuam em negociações para assegurar também a participação do russo Marat Safin, hoje em 13º do ranking. Com o tênis argentino em alta, o campeão do Masters de Xangai, David Nalbandian terminará o ano como 6º do ranking. Enquanto isso, o vice-campeão Roger Federer espera compensar a decepção pela perda do título por um troféu de Roland Garros no próximo ano, ganhando o único Grand Slam que ainda não conquistou. No Brasil, a briga pela posição de tenista número 1 vai coincidentemente para Buenos Aires, onde está sendo disputada a última etapa da Copa Petrobrás. O atual líder entre brasileiros, o gaúcho Marcos Daniel subiu duas posições e está em 96. Fora do torneio de Buenos Aires por causa de uma lesão no tornozelo, sua colocação está ameaçada. Flávio Saretta, em 110 do ranking, pode assumir a liderança se chegar até a final na Argentina. Sua estréia será diante de Júlio Silva.