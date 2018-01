Tenistas disputam vaga para Houston O tenista norte-americano Andre Agassi, campeão do Aberto da Austrália, o suíço Roger Federer, campeão em Wimbledon, o espanhol Juan Carlos Ferrero, campeão em Roland Garros, e o norte-americano Andy Roddick, campeão do Aberto dos Estados Unidos, são os nomes confirmados dos oito que disputarão a Masters Cup, que encerra o circuito profissional de 2003, e este ano será em Houston, Estados Unidos, entre 8 e 16 de novembro. Os outros quatro favoritos para entrar na competição são os argentinos Guillermo Coria e David Nalbandian, o alemão Rainer Schuettler e o espanhol Carlos Moyá. Faltando sete semanas de torneios para o fim da temporada, Andy Roddick é quem mais acumula pontos no ano: 807. Ferrero tem 714, Federer, 629, Agassi, 605, Coria, 589, Schuettler, 477, Moyá, 398, e Nalbadian, 358. Gustavo Kuerten está em 18º lugar nessa classificação, com 236. Disputa mais três competições, depois do Sauípe e da Davis contra o Canadá, o Masters Series de Madrid, entre 13 e 19 de outubro, o ATP de São Petersburgo, entre 20 e 26, e o Masters Series de Paris, entre 27 de outubro e 2 de novembro. Para ir a Houston, Guga teria de vencer as três - os Masters Series valem 100 pontos cada um e São Petersburgo, mais 50 - e torcer por uma combinação de resultados. Parece improvável. Guga ainda terá de defender 35 pontos esta semana, do campeonato vencido em 2002 no Sauípe. O brasileiro tornou-se número 1 do mundo ao vencer a Masters Cup de Lisboa, em 2000. No ano passado, ele não participou. O torneio foi em Xangai, na China, e o campeão foi o australiano Lleyton Hewitt.