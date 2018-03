Tenistas dos EUA na final de Hamburgo Duas tenistas norte-americanas garantiram neste sábado vaga na final do Torneio de Hamburgo, na Alemanha, que distribui prêmios de US$ 535 mil. Nas semifinais, Venus Williams derrotou a iugoslava Elena Dokic por 6/3 e 6/1 e Meghann Shaughnessy venceu a sul-africana Amanda Coetzer também por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4). Elas decidem o título no domingo.