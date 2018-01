Tenistas espanholas ganham em Gold Coast Duas vitórias espanholas na primeira rodada do torneio australiano de Gold Coast, que abre a temporada do tênis mundial. Neste domingo, Maria Sanchez derrotou a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3. Já Magui Serna passou pela australiana Casey Dellacqua por 6/2 e 6/4. Em outros jogos do dia, a suíça Patty Schnyder ganhou da sérvia Elena Jankovic por 6/4 e 6/0, a russa Svetlana Kuznetsova derrotou a sua compatriota Elena Lijovtseva por 6/4 e 6/1 e a francesa Natalie Dechy, atual campeã de Gold Coast, venceu a eslovena Katarina Srebotnik por 6/3 e 6/1.