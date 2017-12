Tenistas pedem eliminação de austríaco O austríaco Daniel Koellerer, que passou para as quartas-de-final da Copa Petrobrás, em Aracaju, ao vencer o brasileiro Thiago Alves por 6/2 e 6/4, transformou-se numa dor de cabeça para os juízes e provocou um movimento entre os outros jogadores, que pedem sua eliminação do tênis. A razão é seu combatido comportamento dentro de quadra. É tão agressivo, irritante, que até mesmo uma das mais fortes tradições do tênis, o aperto de mãos após o jogo, deixa de existir quando ele está na disputa, tamanha a ira de seus adversários. Sua fama é internacional e em Aracaju o supervisor do torneio, Paulo Pereira, resolveu assistir a toda sua partida, ao lado de uma tradutora para entender seus gritos e xingamentos dentro de quadra. Na arquibancada, o tenista brasileiro Tomas Behrend, que joga pela Alemanha há muitos anos, traduziu algumas de seus comentários. Num deles, afirmou que no Brasil só existem macacos e curiosamente esta agressão nem precisaria de tradução, pois gesticulava como um orangotango. Koellerer já havia provocado um desconforto aos organizadores do torneio em Bogotá, quando chegou a final (perdeu para o brasileiro Marcos Daniel) e reclamou de todos os países da América do Sul. O tenista austríaco dá de ombros para toda essa situação e confessa que se estiver jogando diante de um juiz de cadeira de língua alemã não passaria mais de meia hora na quadra, pois seria expulso tamanha as barbaridades que diz. Em Aracaju, Behrend estava com uma lista com assinaturas de vários tenistas, todos exigindo que a ATP o exclua Koellerer do esporte.