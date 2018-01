Tenistas querem associação masculina O sul-africano Wayne Ferreira, que ainda joga o circuito profissional de tênis, e o norte-americano Jeff Tarango, que este ano vem jogando duplas, estão articulando a criação de uma Associação Internacional de Tênis Masculino (IMTA), uma dissidência da atual Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). O motivo é o rumo que a ATP deu às carreiras dos jogadores. Em carta aberta, na Austrália, no começo do ano, Ferreira expôs seus motivos: pouco conhecimento da parte comercial do circuito, como por exemplo de seus fundos de pensão; declínio do esporte e remuneração do maior executivo da entidade, Mark Miles, que há dois anos teria sido fixada em US$ 1 milhão por ano. O grande teste de força da dissidência se dará em março, na segunda reunião anual de jogadores, marcada para Key Biscayne, nos Estados Unidos. O número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt, também seria um dos descontentes depois de ser multado em mais de US$ 100 mil pela entidade por se negar a dar uma entrevista regulamentar, ao fim de um jogo em Cincinatti para uma rede de tevê, em 2002. O jogador teve de fazer um acordo. Mas a nova associação não tem chance de conseguir adesões, segundo o assessor de imprensa da ATP, Benito Perez Barbadillo. "A ATP já é um organismo democrático que aceita opiniões de todos os jogadores e não será afetada por um movimento encabeçado por alguns tenistas incorformados." O assessor explica que a entidade tem um conselho de jogadores formado por 12 tenistas eleitos por votação do conjunto de seus colegas. É por meio deste conselho que se canalizam todas as opiniões e queixas dos ?verdadeiros protagonistas do circuito profissional". E acrescenta: ?A ATP é uma organização única no âmbito desportivo porque oferece a seus jogadores a representação ante os dirigentes, o que não acontece com outras modalidades, como o futebol e a F-1." Porém, em Buenos Aires, na semana passada, Mark Miles se encontrou com o espanhol Carlos Moyá e Gustavo Kuerten e viajou em seguida para Roterdã, para continuar suas conversações. Na ATP se diz que as reuniões são rotineiras. Mas há quem diga que ele está querendo saber a opinião dos jogadores sobre a IMTA.