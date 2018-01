Tenistas romenos vencem em Bucareste A torcida romena fez a festa na rodada desta quinta-feira do Torneio de Bucareste, na Romênia, que distribui cerca de US$ 400 mil em prêmios. Afinal, os dois tenistas da casa, Andrei Pavel e Victor Hanescu, venceram seus jogos e avançaram na competição. Cabeça-de-chave número 3 do torneio, Andrei Pavel derrotou o austríaco Oliver Marach por 3/6, 7/6 (7/2) e 6/4. Já Victor Hanescu, o 4º pré-classificado, ganhou do italiano Davide Sanguinetti por 6/2 e 6/3. Em outras paritdas do dia, o alemão Florian Mayer venceu o espanhol Fernando Verdasco por 7/5 e 7/6 (9/7) e o também espanhol Ruben Ramirez Hidalgo eliminou o argentino Jose Acasuso por 6/4 e 7/5.