Tenistas russas vencem no Pan-Pacifico A tenista russa Maria Sharapova avançou nesta quarta-feira para a terceira rodada do Torneio Pan-Pacífico, que está sendo disputado em Tóquio. Depois de levar um susto no início da partida, a russa reagiu e venceu a venezuelana Maria Vento-Kabchi por dois sets a zero, com parciais de 7-6 (7-3) e 6-0. Esta foi a primeira partida de Sharapova depois de eliminada nas semifinais do Aberto da Austrália ao perder para a norte-americana Serena Williams. E deu a impressão de ainda não ter superado o golpe. Teve o saque quebrado nos dois primeiros games, demorou muito para se recuperar e acabou vencendo apenas no tie-break. No segundo set, mais concentrada, ganhou com facilidade, em apenas 20 minutos. ?Demorou para que eu entrasse no ritmo da partida. A questão é que tive pouco tempo de preparação desde o Aberto da Austrália?, argumentou. Svetlana Kuznetsova, compatriota de Sharapova, não teve tanta dificuldade. Ganhadora do Aberto dos Estados Unidos a russa foi bem e bateu a suiça Marie-Gayanay Mikaelian por 2 sets a 0 - parciais de 6-3 e 6-1. Com isso, também garantiu vaga nas quartas-de-final.